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17 февраля, 10:15

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Собянин: в студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников

Собянин: в студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников

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Более трех тысяч студентов и школьников входят в московское региональное отделение российских студенческих отрядов. Сергей Собянин отметил в своем телеграм-канале, что число участников движения с 2022 года выросло на треть – сейчас это более 150 отрядов, объединяющих москвичей из 80 образовательных организаций.

По словам мэра, работодатели готовы принимать студенческие отряды по всей стране – от Москвы до Камчатки и Севастополя. Возможности для работы есть и за рубежом, например, в Турции, Белоруссии и Китае. Присоединиться к движению могут школьники и студенты от 14 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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