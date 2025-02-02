Путин назвал позором неприглашение РФ на мероприятия к годовщине освобождения Освенцима

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Владимир Путин назвал позором неприглашение России на торжества, посвященные 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

"Можно как угодно относиться к политике России, к главе российского государства, ко мне, никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если подумать, можно было бы поступить гораздо тоньше", – сказал российский президент в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так, по мнению Путина, европейские лидеры могли бы пригласить на торжества освободителей Освенцима и их родственников.

Глава государства также выразил недоумение в связи с приглашением на памятные мероприятия людей, "которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же поляков".

Путин напомнил, что нынешняя власть на Украине возвела Бандеру "в рамки национального героя", а украинский президент Владимир Зеленский аплодировал бывшим солдатам СС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что появление Зеленского на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим осудили в еврейских религиозных кругах Польши. Так, по ее словам, главный раввин польского государства Михаэль Шудрих рассказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть "ручные нацисты".

Между тем участие Зеленского в годовщине освобождения Освенцима оценили и в ЛДПР. Глава партии Леонид Слуцкий назвал надругательством над памятью жертв фашизма присутствие украинского президента на торжестве.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста.

