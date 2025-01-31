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31 января, 18:57

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Захарова: в еврейских кругах Польши осудили появление Зеленского в Освенциме

Захарова рассказала о возмущении польских евреев из-за Зеленского

Фото: 123RF/wladyslawmus

Появление украинского лидера Владимира Зеленского на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим осудили в еврейских религиозных кругах Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих рассказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть "ручные нацисты", уточнила дипломат, поблагодарив Шудриха за гражданское мужество.

Захарова также подтвердила его слова о нацистах в окружении Зеленского, добавив, что у них есть соответствующая символика, знамена, а также идеология и герои.

"Мало того, все это стало основой для трансформации этого режима из экстремистского и неонацистского в террористический", – цитирует дипломата ТАСС.

Представитель МИД напомнила, что современные украинские бандеровцы продолжают терроризировать мирное население, совершая атаки на гражданскую инфраструктуру.

Между тем участие Зеленского в годовщине освобождения Освенцима оценили и в ЛДПР. Глава партии Леонид Слуцкий назвал надругательством над памятью жертв фашизма присутствие украинского президента на торжестве.

Слуцкий также обвинил польские власти в том, что они не пригласили на мероприятия представителей РФ. По словам парламентария, даже европейские политики были возмущены из-за этого.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста.

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