Слуцкий назвал надругательством участие Зеленского в годовщине освобождения Освенцима

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал надругательством над памятью жертв фашизма участие украинского президента Владимира Зеленского в торжествах, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

"Исторический оксюморон. Участие главаря последователей Бандеры в церемонии, посвященной 80-летию освобождения Освенцима, стало полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма и узников "фабрики смерти". Официальная Варшава пробивает дно, "торгуя русофобией", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Слуцкий также обвинил польские власти в том, что они не пригласили на мероприятия представителей РФ. По словам парламентария, даже европейские политики были возмущены из-за этого.

В частности, ранее бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал скандалом отказ Польши пригласить российскую сторону на торжества в честь 80-летия освобождения Освенцима.

Он обратил внимание, что именно Красная армия освободила Освенцим, а Россия в целом приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста.