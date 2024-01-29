Глава МИД Польши заявил, что недопустимо называть концлагерь Освенцим польским

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Главу МИД Польши Радослава Сикорского возмутило высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, которая назвала концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме польским. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам польского министра, недопустимо делать такие заявления. Он подчеркнул, что при написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указывать, что его создали под немецкой оккупацией.

На материал Еврокомиссии также отреагировали в музее Освенцима. Там напомнили, что концлагерь находился на оккупированной части территории Польши, которую в октябре 1939 года присоединили непосредственно к нацистской Германии. Поэтому уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши.

Ранее на платформе Х опубликовали видео главы ЕК фон дер Ляйен, в котором говорилось, что Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации. На видео комиссары ЕС произносят имена и фамилии погибших в Освенциме.

Кроме того, в качестве контекста в ЕК привели историческую справку, в которой говорится, что 27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти "Аушвиц-Биркенау".

Постпредство России при ЕС назвало эту информацию ошибочной и напомнило, что концентрационный лагерь Освенцим освободила именно Красная армия.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Освенцим был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста.