Третий комитет ГА ООН принял резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.

За принятие свой голос отдали 112 государств. В свою очередь, против выступили 50 стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 государств.

Документом предлагается странам утвердить меры, в том числе в законодательстве и сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Также резолюция рекомендует отсечь отрицание преступлений против людей и военных преступлений во время конфликта.

Авторы документа осуждают ситуации, которые имеют отношение к героизации и пропаганде нацизма. Например, речь идет о нанесении граффити и рисунков пронацистского содержания на памятники жертвам Второй мировой войны.

Помимо этого, документ призывает выступить против использования риторики и образовательных материалов во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии и так далее.

До этого Третий комитет ООН дополнил текст поправкой, которая утверждает, что РФ якобы стремилась оправдать территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма. За нее голосовали 66 государств, против были 26. Воздержались – 67.

Ранее глава правовой референтуры постпредства РФ при организации Сергей Леонидченко заявил, что инцидент с визовой дискриминацией сотрудников России из числа Секретариата ООН со стороны Штатов не выправляется. По его словам, в некоторых моментах руководители подразделений Секретариата не могут получить визу годами и не способны полноценно выполнять свои обязанности.

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