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Постпредство России при ЕС напомнило, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не союзные войска. Об этом говорится в сообщении постпредства России в сети X (ранее Twitter).

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, Европейская комиссия опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен в связи с годовщиной освобождения Освенцима. В качестве контекста в ЕК привели историческую справку, в которой говорится, что 27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

В российском дипломатическом представительстве назвали эту информацию ошибочной и напомнили, что концентрационный лагерь Освенцим освободила именно Красная армия.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Аушвиц (Освенцим) был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Путин назвал принципиальной позицию РФ и российского общества в вопросе верности урокам и памяти о войне. Для страны эта память священна, добавил он.