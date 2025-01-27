Политик ФРГ Отте: отказ пригласить РФ в Освенцим является скандалом

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Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал скандалом отказ Польши пригласить российскую сторону на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря пройдут 27 января. Ожидается, что туда приедут несколько десятков государственных делегаций. При этом Россия не получила приглашение на мероприятия.

"Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россию не пригласили на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это скандал", – написал политик в соцсети X.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста.

В январе прошлого года глава МИД Польши Радослав Сикорский возмутился высказыванием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме польским.

По словам польского министра, недопустимо делать такие заявления. Он подчеркнул, что при написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указывать, что его создали под немецкой оккупацией.