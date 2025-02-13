На Зубовском бульваре нашли надгробие XIX века

Во дворе здания на Зубовском бульваре, которое сейчас находится на реконструкции, обнаружили надгробие XIX века. Оно принадлежало Михаилу Александровичу Талызину – крестнику Александра Суворова и потомку полковника Ивана Зубова, в честь которого назван бульвар.

По словам специалистов, плита изначально находилась в Новодевичьем монастыре, но могла быть использована при строительстве бордюров в начале XX века. Надгробие нашли в день рождения Талызина – 11 февраля. Находку планируют вернуть в Лапидарий Новодевичьего монастыря.

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