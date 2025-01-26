Собянин рассказал о планах развития образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Работы по возведению и реконструкции примерно 30 образовательных объектов в ТиНАО будут завершены в этом году, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Так, пять проектов реализуются за счет бюджета, а для других привлечены инвесторы, уточнил мэр.

"Например, в Коммунарке возведем новую школу для 1 100 учеников. В Бекасове завершим реконструкцию школы №2062. В них будут медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы, благоустроенные дворы со спортивной зоной", – говорится в его публикации.

Кроме того, заканчивается строительство детских садов в ЖК "Бунинские Луга", "Новые Ватутинки", "Скандинавия" и "Первый Московский Город Парк", добавил Собянин. Для воспитанников подготовят методические кабинеты, залы для занятий физкультурой и кружковые. В зданиях оборудуют широкие окна и удобные выходы на улицу.

Между тем 108 детских садов и 94 школы планируется построить в Москве по программе комплексного развития территорий. Их смогут посещать более 96 тысяч детей.

Будут как частные, так и государственные учреждения. Новые объекты появятся в городских кварталах на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых территориях суммарной площадью порядка 2,1 тысячи гектаров.

