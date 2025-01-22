Более 20 объектов образования построили на юге Москвы за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юге столицы за пять лет возвели 22 объекта образования – свыше 105 тысяч "квадратов" инфраструктуры, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"Суммарно они рассчитаны почти на шесть тысяч школьных и дошкольных мест. Строительство объектов образования идет за счет городского бюджета и внебюджетных средств. В 2024 году столица возвела школу на 300 мест площадью около шести тысяч квадратных метров в районе Чертаново Северное в Битцевском проезде", – напомнил он.

Девелоперы строят образовательные учреждения в современных жилых кварталах, что позволяет равномерно распределить нагрузку. Например, на улице Маршала Батицкого появился новый комплекс площадью более 11 тысяч "квадратов", рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. На базе него открыли школу на 550 человек и детский сад на 70 мест. При этом само здание имеет три отдельных входа.

На всех этапах возведения объектов проводятся проверки, отметил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Такой подход позволяет следить за качеством работ и обеспечивать безопасность школ и детских садов во время эксплуатации, объяснил он. Всего инспекторы провели более 200 выездных проверок за время постройки 22 зданий, подытожил руководитель ведомства.

В этом году девелоперы построят школу на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников в районе Солнцево. Для этих целей выделены два земельных участка. Общая площадь новых зданий составит около 28 тысяч "квадратов". Объекты появятся недалеко от Боровского шоссе, в пешей доступности от станции Мещерская МЦД-4.

