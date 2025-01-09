Сергей Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый корпус Кадетской школы № 1784 имени генерала армии Матросова в переулке Расковой в столичном районе Беговом.

"Вы знаете, что 2025 год – Год защитника Отечества. Так что у вас, возможно, тоже когда-то будет профессия – Родину защищать", – заявил мэр во время общения с детьми, которые впервые в новом году отправились учиться в новый корпус школы.

Собянин также пожелал детям успехов и удачи.

"Хорошо учитесь, радуйте родителей, учителей", – добавил градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что новый корпус Кадетской школы № 1784 был построен в период с 2021 по 2024 год на месте устаревшего школьного здания довоенной постройки. Финансировался проект в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

Теперь в трехэтажном здании площадью примерно 7 тысяч квадратных метров будут учиться 200 дошкольников и еще 200 учеников начальных классов. При этом у каждого будут свои отдельные входы. В новом корпусе сделали как универсальные, так и специализированные учебные кабинеты, а также обустроили медиатеку, кабинет иностранного языка, спортзал и различные рекреации.

Также в образовательном учреждении появится робокласс, где школьники смогут изучить 3D-моделирование, робототехнику и программирование. Кроме того, для учеников начальных классов организовали естественно-научную лабораторию, а для дошкольников – 8 трансформируемых групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы. На территории были обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для отдыха и сдачи ГТО.

Учиться дети будут по программе "От рождения до школы", которая базируется на преемственности дошкольного и начального общего образования. В планах – открытие групп раннего развития для малышей от 1,5 до 3 лет, адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингво- и логогрупп, а также групп кратковременного пребывания.

Всего с 2011 года в столице было возведено 643 образовательных объекта. До 2027 года планируется построить еще около 200 зданий.

По итогам 2024 года социальная инфраструктура Москвы пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта, о чем ранее рассказал Собянин.

Так, в городе построили немало школ и детских садов. В частности, на территории 19 районов столицы возвели 26 садов с развивающей средой. Кроме того, в городе появились 18 новых школ.

