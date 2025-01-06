Собянин: в 2024 году инфраструктура Москвы пополнилась 81 социальным объектом

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

По итогам 2024 года социальная инфраструктура Москвы пополнилась 81 объектом образования, здравоохранения, культуры и спорта, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, в городе построили немало школ и детских садов. В частности, для самых маленьких москвичей на территории 19 районов столицы возвели 26 садов с развивающей средой. Кроме того, в городе появились 18 новых школ. К их числу относится большое современное школьное здание с лабораториями и бассейном, которое было открыто в Троицке.

Другой новый учебный корпус построили в районе Ховрино на улице Клинская. Его возвели на участке, который прилегает к действующей школе № 1474. Вместе с тем в "Сколкове" открылась уникальная инновационная школа.

Город также приступил к реализации крупнейшего в истории Москвы проекта модернизации образования, который получил название "Моя школа". В его рамках на основании единого стандарта планируется провести реконструкцию более 900 зданий. В них будут созданы доступные, комфортные, многофункциональные и безопасные образовательные пространства, где горожане смогут учиться и заниматься творчеством.

В первую волну проекта были включены 55 объектов, в четырех из которых (в № 281 в СВАО, № 1190 в СЗАО, № 1514 в ЮЗАО и № 37 в ЗАО) работы уже подошли к концу. В настоящий момент реконструкция продолжается в 51 здании из первой волны. Предполагается, что работы на объектах завершатся летом 2025 года. Уже в 2025/2026 учебном году обновленные школы начнут принимать учеников.

Вместе с тем в столице обновляется спортивный комплекс. Так, новый теннисный клуб открылся на территории Олимпийского комплекса "Лужники", а также был фактически полностью перестроен Универсальный спортивный зал "Дружба". Кроме того, для жителей района Раменки начал работать физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.

В районе Гольяново также завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Алтайский". На его базе также было открыто два бассейна, в которых смогут плавать к взрослые, так и дети.

Планируется, что в 2025 году подойдут к концу работы на 13 спортивных объектах. Речь идет в том числе о ФОК "Стальной" на улице Павла Корчагина, спортивном комплексе "Максимум" на Остафьевской улице, ФОК "Акварис" в Зябликове и ряде других объектов.

Кроме того, новыми адресами пополнилась культурная карта столицы. В частности, на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" начал работать Музей искусств. В свою очередь в ТиНАО открылся культурно-досуговый центр в поселке Кленово района Вороново. Специалисты также завершили строительство многофункционального культурно-досугового центра на улице Грина.

Все объекты возводились с использованием новейших технологий и проектных решений. Это поможет им хорошо служить москвичам, резюмировал мэр.

В соответствии с планами, новый физкультурно-оздоровительный комплекс также появится на Сельскохозяйственной улице в столичном районе Ростокино. Здание будет иметь площадь в более чем 15 тысяч квадратных метров. В комплексе сделают ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию.