Школа на севере Москвы получила новое здание детского сада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школа № 1575 в столичном районе Аэропорт получила в конце ноября трехэтажный корпус для размещения детского сада площадью примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Объект расположен в Старом Петровско-Разумовском проезде. Его возвели на бюджетные средства в рамках адресной инвестиционной программы. Посещать детсад смогут около 150 детей.

Благодаря передаче общеобразовательным учреждениям подобных корпусов им удается эффективно развивать учебный процесс, например, предоставлять площади спортивным, творческим и патриотическим организациям. Также школы могут оснащать помещения дополнительным оборудованием или проводить ремонт.

С начала года столичным школам предоставили в оперативное управление построенные инвесторами 10 учебных корпусов, общая площадь которых составила 170,5 тысячи квадратных метров. Здания расположены более чем на 8,6 тысячи детей, а один из комплексов предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников.

