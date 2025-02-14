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14 февраля, 11:15

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Сергей Собянин: предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы

Сергей Собянин: предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы

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Предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы. В них обучаются почти 9,5 тысячи старшеклассников. О том, как столица помогает школьникам осваивать перспективные направления, рассказал Сергей Собянин в своем в телеграм-канале.

Мэр отметил, что школьников подробно знакомят с профессиями в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. Помимо занятий в школах, они посещают офисы ИТ-компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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