Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадь залов для пассажиров после завершения реконструкции Ленинградского вокзала увеличится более чем в три раза. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ по модернизации вокзала вместе с гендиректором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

"Он был построен в 1849 году. После этого переживал ряд реконструкций. Понятно, что жизнь идет, требования меняются. И мы приняли решение взять в аренду (Ленинградский вокзал. – Прим.ред.) у РЖД и провести здесь серьезную реконструкцию", – сказал мэр.

Он уточнил, что количество посадочных мест возрастет в два раза. Вокзал станет комфортным и современным местом. Градоначальник выразил надежду на то, что все основные работы будут проведены.

Как объяснил Собянин, специалисты отреставрируют историческое здание, реконструируют новое и построят навесы для пассажиров. Кроме того, в рамках работ привокзальная площадь будет благоустроена и очищена от излишней и избыточной торговли.

Также при реконструкции сделают дополнительный вход с улицы через переход по Краснопрудной улице, который был закрыт более 30 лет, и дополнительные выходы к станции метро "Комсомольская".

Собянин поблагодарил РЖД, подчеркнув, что без их поддержки проект было бы невозможно реализовать.

В свою очередь, Белозеров указал, что сейчас РЖД расширяют взаимодействие со столичным правительством по части реконструкции вокзалов.

"Здесь, на Ленинградском вокзале, в течение года будут отрабатываться новые технологии и прорабатываться варианты, прежде всего, движения пассажиров. Это серьезное повышение удобств", – рассказал он.

Гендиректор РЖД отметил, что после завершения работ Ленинградский вокзал станет соответствовать новым требованиям, а лучшие практики продолжат распространять на всю Россию.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная модернизация вокзала началась в августе прошлого года. В ее рамках вокзал интегрируют в единый транспортный каркас, сделают новые выходы и входы на станции метро, заменят инженерное оборудование, отремонтируют кровлю и фасад, а также сформируют дополнительные пространства для пассажиров. Историческую часть здания было решено сохранить и отремонтировать.

Первый этаж Ленинградского вокзала ориентируют на быстрый переход к платформам. Там сделают детскую игровую зону, комнату матери и ребенка и медицинский пункт. На втором и третьем этажах появятся помещения для ожидания с современными кафе и ресторанами, библиотекой и коворкингом. На цокольном этаже планируется установить торговые площадки и камеры хранения.

Ленинградский вокзал является частью транспортного хаба "Площадь трех вокзалов", которым ежедневно пользуются свыше 350 тысяч пассажиров. К 2040 году общий пассажиропоток хаба увеличится на 40% и составит почти 500 тысяч человек в сутки.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве в 2030 году планируется построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году. В столице появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке – еще одна станция. Также для 50 тысяч жителей ТиНАО стало удобней добираться до центра города после открытия станции "Потапово".

