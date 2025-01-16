Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2.

"Это дает дополнительный комфорт для жителей, удобство МЦД-2, который уже сократил значительно время подъезда к центральным вокзалам города, к Большой кольцевой линии метро, к МЦК", – сказал градоначальник.

В перспективе с этого вокзала каждый день будут уезжать около 25 тысяч человек, добавил Собянин.

Кроме того, мэр с гендиректором РЖД подписали план-график главных мероприятий для улучшения качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла (ЦТУ) на 2025–2026 годы.

План предусматривает строительство еще семи столичных городских вокзалов, реконструкцию Ленинградского вокзала, а также улучшение транспортных связей Москвы с соседними областными центрами.

"Строительство ВСМ – выхода из Москвы до Зеленограда, и целый ряд других мероприятий, включая замену подвижного состава на МЦД-3, МЦД-4, начало замены подвижного состава на очень важном перегруженном Ярославском направлении", – перечислил мэр часть планируемых мероприятий.

Собянин поблагодарил Белозерова за совместную работу и выразил уверенность, что план по развитию ЦТУ будет полностью выполнен. Глава РЖД, в свою очередь, подчеркнул, что новый вокзал полностью соответствует самым высоким мировым требованиям.

"Теперь мы можем вместе показывать, как должна выглядеть железная дорога в новом своем качестве", – указал Белозеров.

По его информации, система МЦД с момента своего запуска перевезла свыше миллиарда пассажиров, а МЦК – 1,2 миллиарда. Ежедневно железнодорожный каркас Москвы перевозит больше 1,4 миллиона человек, подчеркнул Белозеров.

Новый городской вокзал Щербинка появился на месте устаревшей платформы пригородных электропоездов. Сейчас в пешей доступности от объекта проживают и работают около 90 тысяч человек. Все работы проходили без остановки движения по МЦД-2.

Ранее в столице завершился второй этап благоустройства возле вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3. Работы прошли на Привокзальной площади, участках улиц Новокрюковской и Ленина. Главной целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности и повышение комфорта для пассажиров.

