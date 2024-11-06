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06 ноября, 18:00

Транспорт

"Мой район. Новости": строительство станции метро "ЗИЛ" близится к завершению

"Мой район. Новости": строительство станции метро "ЗИЛ" близится к завершению

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Строительство станции метро "ЗИЛ" на Троицкой линии близится к завершению. Новая станция позволит жителям города пересесть на МЦК и Бирюлевскую линию, значительно ускорив передвижение по городу. Время в пути от станции "ЗИЛ" до "Академической" сократится втрое, а до "Новаторской" – в 2,5 раза.

Первый вестибюль станции будет выходить к жилым домам, остановкам и парку "Тюфелева Роща". Второй объединят с Бирюлевской линией, что сделает "ЗИЛ" частью нового городского вокзала. 

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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