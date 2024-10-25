Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро будет проложен c применением металлоизоляции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ходе строительства перегонного тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор" на Рублево-Архангельской линии метро специалисты проведут дополнительную металлоизоляцию для гидрозащиты, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Работы будут вестись на глубине около 20 метров. На ряде участков со сложными водонасыщенными грунтами и водосточными коммуникациями строители планируют использовать, помимо стандартных резиновых уплотнителей для железобетонных блоков, металлические элементы с завариванием стыков: таким образом будет образована своеобразная труба внутри тоннеля", – пояснил вице-мэр.

Чтобы специалисты смогли применить данный способ защиты, было утверждено дополнительное проектное решение, отметил Ефимов. По его данным, на проходку потребуется около пяти месяцев.

Работы будут проводиться в сложных грунтах. Так, специалисты должны будут работать с тугопластичными суглинками (песчано-глинистой породой), обводненными песками и полутвердыми глинами. Такая гидрогеология трассы тоннеля диктует необходимость в использовании дополнительной металлической гидроизоляции, поскольку она позволит усилить защиту от подземных грунтовых вод.

Сергей Собянин дал старт проходке данного перегонного тоннеля 21 октября. Специалисты приступили к активной работе на третьем участке этой линии – запустили 10-метровый щит. Тоннелепроходческий механизированный комплекс, запущенный на участке, называется "Лилия". Всего он пройдет 850 метров.