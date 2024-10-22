Строительство платформы и одного из вестибюлей началось на станции метро "Крымская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство монолитных конструкций платформенного участка и одного из вестибюлей началось на будущей станции "Крымская" Троицкой линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В настоящее время специалисты завершают разработку грунта котлована, а на ряде участков они уже приступили к обратной засыпке.

Новая станция находится между железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) и жилым кварталом Донского района, указал Ефимов.

"Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению. В настоящий момент строители приступили к возведению монолита платформы и восточного вестибюля. На сегодня уложено свыше 7 тысяч кубических метров бетона", – приводит пресс-служба его слова.

Планируется, что на будущей станции "Крымская" будут созданы два наземных вестибюля. Еще на этапе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты должны выполнить ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии, чтобы создать для пассажиров удобную пересадку.

При этом в тоннелях, построенных к соседним станциям "ЗИЛ" и "Академическая", специалисты устраивают жесткое основание путей и монтаж инженерных сетей, а также создают сбойки с притоннельными сооружениями. Речь идет о водоотливной установке и двух вентиляционных шахтах, рассказал, в свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

В соответствии с поручением Сергея Собянина особое внимание город уделяет качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена. Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, инспекторы комитета на каждом этапе проводят оценку организации строительного процесса, соблюдения требований охраны труда, а также мониторят состояние уже созданных наземных сооружений, расположенных возле будущей станции метро.

По его словам, в общей сложности с начала работ на станции "Крымская" состоялось 20 выездных проверок, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества конструкций и материалов.

Ранее Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии метро. Специалисты приступили к активной работе на третьем участке этой линии – запустили 10-метровый щит.