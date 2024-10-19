Пассажиропоток в Москве увеличился на более чем 1 тыс после открытия станции "Потапово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 тысячи новых пассажиров начали пользоваться метро благодаря открытию станции "Потапово" Сокольнической линии, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, по прошествии первого месяца с момента запуска новой станции ей воспользовались более 400 тысяч раз. За счет этого соседняя станция метро "Новомосковская" стала свободнее на 30%. При этом число пассажиров, которые спускаются в метро "Потапово" в течение рабочего дня, превышает 16 тысяч человек. Это количество продолжает расти, указали представители ведомства.

"Развитие рельсового каркаса делает городской транспорт привлекательнее и удобнее для всех москвичей. С открытием "Потапово" новые маршруты появились у более чем 200 тысяч человек. Улучшаем транспортную доступность по задаче Сергея Собянина", – приводит пресс-служба слова главы Дептранса Максима Ликсутова.

"Потапово" стала первой наземной отапливаемой станцией метро. После ее октрытия путь до Большой кольцевой линии (БКЛ) для жителей Коммунарки стал быстрее в 2,5 раза. Таким образом, 50 тысяч человек, которые живут в пешей доступности от станции, получили возможность экономить до 40 минут в дороге каждый день.

Кроме того, открытие "Потапово" позволило обеспечить город 200 рабочими местами. Данную станцию построили менее чем за три года. Работы начались в 2021 году, а 5 сентября 2024-го по ней уже проехали поезда. При ее возведении строители применили новую технологию.