Собянин: запуск БКЛ принес в федеральный бюджет сумму, равную расходам на строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К настоящему моменту запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы принес в федеральный бюджет сумму, равную расходам на ее строительство, выделенным из бюджета города, рассказал Сергей Собянин.

По его данным, инфраструктурные проекты, реализуемые в Москве, дают вложения один к шести.

"Внебюджетные фонды с территории Москвы сегодня увеличились, по-моему, раз в шесть за весь период. И сегодня каждый восьмой россиянин получает медицинскую помощь, пенсионную, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления в эти фонды из своего фонда заработной платы", – заявил мэр в рамках пленарного заседания Московского финансового форума.

По словам Собянина, одним из самых эффективных является проект Московских центральных диаметров. На каждый вложенный в него рубль из бюджета было привлечено 11 рублей из частных средств, подчеркнул глава столицы. По словам Собянина, таким образом окупается и федеральный бюджет.

Ранее мэр рассказал, что тоннелепроходческий комплекс "Ольга" проложил тоннель соединительной ветки между будущим электродепо "Столбово" и Троицкой линией метро. Работы проводились в районе строящейся станции "Новомосковская".

Длина тоннеля превышает 1 километр. Он был проложен на глубине 17 метров под запущенным участком магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Коммунаркой.