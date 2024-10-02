Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Спустя 70 лет на Кольцевой линии метро ведется строительство новой станции "Достоевская", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, эта станция расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской" и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. С ее открытием тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок. За счет этого разгрузятся станции "Проспект Мира", "Курская" и "Чкаловская".

Собянин объявил о начале строительства "Достоевской" в июле. Работы будут вестись примерно 4–5 лет. Сложность возведения станции обусловлена тем, что она строится горным способом на глубине 35 метров.

Станция "Достоевская", которая будет находиться на пересечении улиц Самотечной и Дурова, была запроектирована еще в 1950-е годы. Однако реализовать этот проект не удавалось. Решение о ее возведении было принято Собяниным в 2022 году.

На протяжении прошлого года проводились подготовительные работы, а в этом году строители приступили к основному этапу строительства станции. На "Достоевской" будет расположено два вестибюля. Особенностью станции станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами.

Станция соединит Тверской, Мещанский районы, а также Марьину Рощу, где проживают около 200 тысяч граждан. Ожидается, что с момента запуска новой станцией будут пользоваться примерно 20 тысяч человек.