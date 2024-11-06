Телеканал Москва 24 и Дептранс запустили опрос "Каким вы видите Ленинградский вокзал?"

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Телеканал Москва 24 и столичный Дептранс запустили опрос "Каким вы видите Ленинградский вокзал?" в телеграм-канале "Москва 24".

Участникам опороса предстоит ответить на ряд вопросов о сервисах и дополнительных услугах, которые пассажиры могут получить на территории Ленинградского вокзала. Участникам также предложат высказать свои предложения и пожелания по улучшению работы вокзала. Специалисты по модернизации примут результаты опроса во внимание.

"Обновление Ленинградского вокзала – это не просто проект по улучшению инфраструктуры. Это возможность создать пространство, которое будет отвечать современным требованиям и ожиданиям пассажиров, сохраняя при этом историческую ценность. Совместными усилиями мы сделаем этот важный объект еще более удобным и привлекательным для всех жителей и гостей столицы", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Планируется, что специалисты Дептранса совместно с "Мосинжпроектом" модернизируют пространство, сохранив при этом его исторический облик. Вокзал сделают современным и удобным для пассажиров. К настоящему моменту в залах уже демонтированы торговые павильоны. В дальнейшем там создадут новый главный вход с восточной стороны. Вместе с тем будет обеспечен доступ пассажиров к городскому наземному транспорту и будущему терминалу высокоскоростной магистрали.

Строительство первого железнодорожного вокзала Москвы велось в конце 1840-х годов. Здание в русско-византийском стиле и прилегающие постройки возводили по проекту выдающегося архитектора Константина Тона. Движение поездов по Санкт-Петербурго-Московской железной дороге было открыто 1 ноября 1851 года.

За 173 года, прошедших с того момента, на вокзале проводились две реконструкции. Первая из них состоялась в 1934 году, когда было увеличено количество билетных касс, а также созданы помещения для справочного бюро, почты, сберегательной кассы и телеграфной службы. Более масштабную реконструкцию провели в 70-е годы. В тот раз площадь вокзала существенно выросла после возведения дополнительного корпуса. Тогда специалисты также проложили подземные ходы из залов ожидания к поездам и нескольким линиям столичного метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в транспорте Москвы. По словам мэра, специалисты развивают навигацию на протяжении последних 10 лет. Градоначальник подчеркнул, что в единую навигационную систему интегрируются новые транспортные объекты.

В ходе работы над навигацией власти города учитывают опыт других мегаполисов мира, однако создают абсолютно уникальный проект, который постоянно совершенствуется на основании потребностей пассажиров.

