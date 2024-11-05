Выставка ко Дню народного единства открылась на станции "Петровский парк" БКЛ

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Экспозиция "Народы России" в честь Дня народного единства, который отмечался 4 ноября, открылась на станции столичного метро "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Об этом пишет пресс-служба Дептранса Москвы.

На выставке горожане смогут увидеть фотографии участников конкурса "Самая красивая страна", организованном Русским географическим обществом. Здесь каждый может узнать подробнее о культуре народов страны, традиционных костюмах и уникальной природе российских регионов.

"С коллегами из Русского географического общества мы сотрудничаем не первый раз, в этом году уже провели три совместные выставки", – подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Выставку можно посетить до 20 ноября включительно.

Ранее на Красную площадь начали доставлять историческую технику. Экспонатами выставки под открытым небом в честь годовщины военного парада 1941 года станут танки, пушки М-30 и ЗИС-2, а также другая военная техника. Экспозиция откроется 7 ноября и продлится четыре дня.

