Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции "Ночь искусств"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ежегодная акция "Ночь искусств" прошла в Москве. На ее мероприятиях побывали более 200 тысяч посетителей, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В 2024 году организаторы сделали акцент на сочетании разных эпох и стилей. В рамках акции режиссеры, композиторы и артисты представили свои интерпретации классических произведений, отметил мэр.

При этом наиболее популярной площадкой стал концертный зал "Москва". Там прошло празднование 25-летия джазового оркестра, которым управляет Игорь Бутман.

Вместе с тем в креативном пространстве "Новый Манеж" состоялся четвертый сезон программы "ТеатрONstage". В ходе нее негосударственные театры вступили в соревнование за возможность получить финансовую поддержку на выпуск и прокат собственного спектакля.

На Рижском вокзале проводились музыкальные эксперименты, объединенные темой космоса. В них сочеталась классика и электроника. Выступления музыкантов сопровождались художественным светом.

Кроме того, состоялась ночная экскурсия "Мифы дома на Трубе", которую провели артисты труппы Театра на Трубной.

"Ночь искусств" проводилась и на городских улицах. Так, на Арбате была открыта выставка "Поэты Серебряного века – о Москве". Посетить ее можно будет до 30 ноября.

В 2024 году в акции приняли участие более 200 культурных и общественных пространств, резюмировал мэр.

Вместе с тем для столичных школьников и студентов будет организован проект "АРТерия". В ходе мероприятия они смогут побывать на лекциях, практических занятиях и выездных пленэрах. Так, первой пройдет лекция от художника-иллюстратора Петра Скляра.