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Новости

04 ноября, 19:30

Город

На Красную площадь начали доставлять историческую технику

На Красную площадь начали доставлять историческую технику

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На Красную площадь начали доставлять историческую технику. Танки и другие военные машины станут экспонатами уникальной выставки под открытым небом.

Показ откроется 7 ноября в честь годовщины военного парада 1941 года и продлится четыре дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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