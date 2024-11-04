На Красную площадь начали доставлять историческую технику. Танки и другие военные машины станут экспонатами уникальной выставки под открытым небом.

Показ откроется 7 ноября в честь годовщины военного парада 1941 года и продлится четыре дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





