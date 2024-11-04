04 ноября, 19:30Город
На Красную площадь начали доставлять историческую технику
На Красную площадь начали доставлять историческую технику. Танки и другие военные машины станут экспонатами уникальной выставки под открытым небом.
Показ откроется 7 ноября в честь годовщины военного парада 1941 года и продлится четыре дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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