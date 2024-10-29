Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:15

Город

В столице открылись 6 поликлиник

В столице открылись 6 поликлиник

Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

В Москве открылись шесть новых поликлиник

Новости часа: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Масштабный ремонт завершился в поликлинике на улице Академика Миллионщикова в Москве

Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

В столице открылись еще 6 поликлиник. Все они работают по новому московскому стандарту, то есть с максимальным комфортом и для врачей, и для пациентов.

Так, например, в обновленной детской поликлинике в Марьиной роще все модернизировано: вместо регистратуры за стеклом находятся открытые стойки информации, а наиболее посещаемые кабинеты размещены на нижних этажах. В холлах поликлиники созданы зоны комфортного пребывания с диванами, электронными табло и детскими игровыми зонами. Родители и дети могут удобно ожидать приема.

Модернизацию столичных поликлиник начали в 2020 году, и программа реконструкции включает 340 объектов. Уже отремонтированы 29 поликлиник, и до 2025 года планируется построить еще около 30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАнастасия Петрова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика