В столице открылись 6 поликлиник

В столице открылись еще 6 поликлиник. Все они работают по новому московскому стандарту, то есть с максимальным комфортом и для врачей, и для пациентов.

Так, например, в обновленной детской поликлинике в Марьиной роще все модернизировано: вместо регистратуры за стеклом находятся открытые стойки информации, а наиболее посещаемые кабинеты размещены на нижних этажах. В холлах поликлиники созданы зоны комфортного пребывания с диванами, электронными табло и детскими игровыми зонами. Родители и дети могут удобно ожидать приема.

Модернизацию столичных поликлиник начали в 2020 году, и программа реконструкции включает 340 объектов. Уже отремонтированы 29 поликлиник, и до 2025 года планируется построить еще около 30.

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