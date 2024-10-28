Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Шесть детских и взрослых поликлиник открыли 28 октября в столице. Пять из них реконструировали по новому московскому стандарту, еще одну – в Филимонковском районе – построили с нуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание детской амбулатории на улице Академика Миллионщикова почти полностью перестроили. Безбарьерную среду, понятную навигацию и логистику там организовали по новому московскому стандарту здравоохранения.

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