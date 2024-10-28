28 октября, 23:15Новости
Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник
Сергей Собянин рассказал, что в Москве открылись шесть обновленных поликлиник. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
Пять поликлиник реконструировали по новому московскому стандарту, еще одну построили с нуля в Филимонковском районе.
На новый уровень Москва выводит не только поликлиники, но и в целом сферу здравоохранения. В городе строят больницы, многопрофильные комплексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.