Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Сергей Собянин рассказал, что в Москве открылись шесть обновленных поликлиник. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Пять поликлиник реконструировали по новому московскому стандарту, еще одну построили с нуля в Филимонковском районе.

На новый уровень Москва выводит не только поликлиники, но и в целом сферу здравоохранения. В городе строят больницы, многопрофильные комплексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.