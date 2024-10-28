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28 октября, 23:15

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Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

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Сергей Собянин рассказал, что в Москве открылись шесть обновленных поликлиник. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Пять поликлиник реконструировали по новому московскому стандарту, еще одну построили с нуля в Филимонковском районе.

На новый уровень Москва выводит не только поликлиники, но и в целом сферу здравоохранения. В городе строят больницы, многопрофильные комплексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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