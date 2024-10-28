Сергей Собянин: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Фото: vk.com/artekrussia

Победителями и призерами Всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 132 школьника из Москвы. Сергей Собянин рассказал об успехах детей в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в соревнованиях приняли участие ученики 8–10-х классов.

"Поздравляю с блестящим результатом! Это один из самых масштабных детских конкурсов страны. Его участники придумывают и разрабатывают социально значимые проекты, в том числе на основе кейсов партнеров – Сбера, VK, "Росатома" и других", – говорится в его публикации.

Главной темой этого года стала "Семья и семейные ценности". Конкурсом было предусмотрено 12 направлений. Финальный этап прошел на территории "Артека". Школьники продемонстрировали свое умение креативно мыслить, работать в команде, а также организаторские навыки.

Победители получили премии, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. В рамках конкурса отмечены и заслуги педагогов, которые готовили детей.

Ранее москвичи завоевали пять золотых медалей в составе команды РФ на Открытой международной астрономической олимпиаде. Олимпиада прошла на Федеральной территории Сириус, в ней участвовали ученики из 20 стран. Они отвечали на вопросы и выполняли задания разного уровня сложности и направлений.

