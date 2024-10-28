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28 октября, 08:45

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Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Собянин: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

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Вклад креативных индустрий в московскую экономику за два года вырос на 35%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, налоговые поступления от таких компаний в прошлом году превысили 392 миллиарда рублей. Собянин подчеркнул, что снова роста креативной экономики столицы – это кадры. Только за последний год количество занятых в сфере увеличилось на рекордные 12%. Город создал целую систему поддержки креативных предпринимателей. Для них действует сразу несколько инструментов для запуска своего дела, продвижения продукции и выхода на рынки России и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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