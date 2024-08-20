Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 2 миллионов проверок качества воды провели в Москве с начала года, по результатам которых подтвердилось соответствие всех взятых образцов нормам. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Вице-мэр рассказал, что ежедневно мегаполис потребляет около 3 миллионов кубометров воды, а в Москве проложено примерно 13 тысяч километров водопроводных сетей. Все эти системы, по его словам, требуют регулярного контроля и своевременных корректировок параметров при необходимости.

Качество воды проверяется с помощью современных технологий по 184 физико-химическим и биологическим показателям. Кроме того, на станциях водоподготовки и в распределительной сети также функционирует свыше 500 автоматических анализаторов, которые постоянно мониторят изменения в составе воды.

Так как все сведения поступают в единую информационную систему, то специалисты могут своевременно принимать решения по корректировке режимов очистки. Для оперативного реагирования на проблемы используются мобильные лабораторные комплексы.

Ранее специалисты реконструировали очистные сооружения "Яковлево" и построили новую канализационно-насосную станцию в ТиНАО. Производительность станции составила пять тысяч кубометров в сутки. При ее возведении использовались современные технологии, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.

Помимо этого, специалисты смонтировали высокомощные газоочистные установки для исключения неприятных запахов и установили энергоэффективное насосное оборудование для снижения затрат на электроэнергию. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений.

