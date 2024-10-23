Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Более 2 тысяч специалистов помогают пациентам столичных больниц и поликлиник решать вопросы не медицинского характера. О работе проекта "Мой администратор" в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Специалисты, работающие в поликлиниках, помогают пациентам чувствовать себя комфортнее. Для того чтобы стать администратором, необходимо сначала поработать в офисах "Мои Документы" и приобрести навыки общения с людьми, а затем пройти курсы в корпоративном образовательном центре "Академия искреннего сервиса".

В центре обучают специфике работы в поликлиниках, флагманских центрах и приемных отделениях, а также рассматривают различные варианты решения нестандартных ситуаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.