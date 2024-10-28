Благоустройство территорий причалов Кутузовский и Сити-Багратион завершено

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Благоустройство территорий причалов Кутузовский и Сити-Багратион в Москве подошло к концу, сообщает городское хозяйство столицы в своем телеграм-канале.

В рамках благоустройства специалисты проложили кабельную канализацию, протяженность которой составила более 3 километров, обновили покрытие пешеходных зон на площади 5 тысяч квадратных километров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона, а также установили 50 лавочек, уложили асфальт на проезжей части набережной Тараса Шевченко и установили спортивную площадку недалеко от причала Кутузовский.

Помимо этого, работы завершились в зоне возле причала, где сделали дорожки с экологичным покрытием, а на спуске оборудовали пандус с поручнями. Также теперь в сквере имени П. И. Багратиона появилось новое дорожное покрытие, уличное освещение, скамейки. Там же провели работы по озеленению.

Дополнительно в зонах рядом с причалами были высажены 50 деревьев и 300 кустарников, обустроен газон площадью почти 40 тысяч квадратных метров и сохранены все зеленые зоны.

"Главной задачей проекта было сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для прогулок и отдыха", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее специалисты КГХ завершили благоустройство территории возле транспортного узла "Медведково" на северо-востоке Москвы. Специалисты комплекса убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью более двух километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Также они дополнительно проложили почти 40 метров системы водостока. В проект благоустройства еще вошли расширение тротуара и замена их покрытия общей площадью 23,5 тысячи "квадратов".