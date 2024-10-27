Собянин рассказал о планах строительства и благоустройства набережных

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о планах по благоустройству более 85 километров набережных.

Мэр напомнил, что в 2011 году в столице был запущен проект, направленный на благоустройство набережных Москвы-реки. Как утверждает Собянин, с этого момента было обновлено свыше полсотни участков у воды.

Сейчас, по его словам, специалисты занимаются строительством и запуском новых причалов, преображением заброшенных земель в парковые зоны и места для отдыха, а также укреплением берегов, озеленением и обустройством современных инфраструктурных объектов для москвичей.

"Уже меняются пространства у Москвы-реки вдоль музея-заповедника "Коломенское", прибрежные территории от МКАД до Строгинского моста, Пушкинская и Крутицкая набережные. Также обустроим участки вблизи Братеевского каскадного парка и от Филевского парка до театра "Мастерская П. Н. Фоменко", – уточнил градоначальник.

В ближайшие годы, как он утверждает, будет завершено благоустройство Карамышевской и Шелепихинской набережных.

До 2030 года специалисты планируют привести в порядок 36 набережных. Некоторые создадут заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки. При этом среди крупных проектов запустят реабилитацию и благоустройство парков Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького.

Помимо этого, до 2030 года также запланирована реализация программы по реабилитации больше 130 водных объектов, что позволит улучшить экологию и создать новые места отдыха у воды во многих районах города – с пляжами, пунктами проката, удобными подходами/подъездами и другой необходимой инфраструктурой.

