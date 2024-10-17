Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о завершении основных работ по благоустройству набережных реки Яузы.

Мэр напомнил, что Яуза является одной из самых крупных рек в Москве, протекающих в северо-восточной и центральной части столицы. Ее длина составляет 48 километров, из которых примерно 28 километров находятся в границах города. Исток Яузы расположен в болотах на территории "Лосиного острова", а устье – в центре города у Большого Устьинского моста.

В 30-е годы XXI века основная часть русла реки была обустроена гранитными набережными, но они не представляли удобства для пешеходов из-за наличия узких тротуаров, слабого освещения и других деталей. Однако теперь больше 20 километров набережных Яузы привели в порядок.

"Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство", – отметил Собянин.

Кроме того, удалось увеличить пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, сделав двустороннее движение. Сейчас специалисты планируют высадить около 650 деревьев вдоль набережных Яузы, уточнил мэр.

До 2030 года специалисты планируют привести в порядок 36 набережных. Некоторые создадут заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки. При этом среди крупных проектов запустят реабилитацию и благоустройство парков Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького.

Помимо этого, до 2030 года также запланирована реализация программы по реабилитации больше 130 водных объектов, что позволит улучшить экологию и создать новые места отдыха у воды во многих районах города – с пляжами, пунктами проката, удобными подходами/подъездами и другой необходимой инфраструктурой.

