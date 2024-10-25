В Москве завершили благоустройство территории Всероссийского музея декоративного искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве обновили территорию Всероссийского музея декоративного искусства, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Территория музея со старинным особняком расположена на Делегатской улице. В рамках проекта специалисты сохранили сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновили инфраструктуру.

По словам заммэра, одной из основных задач стала модернизация инженерных коммуникаций, в том числе системы ливневой канализации и теплосети. Бирюков рассказал, что во дворе привели в порядок подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили.

На Центральной аллее перед входом обновили покрытие, на остальной территории – асфальт. В центральной части находится зона отдыха, которую решили сохранить. Там установили удобные лавочки, обустроили газон и цветники. Пространство осветили фонарями в историческом стиле. Также там организовали велопарковки.

Кроме того, по словам Бирюкова, сохранено круговое движение на территории музея. Это нужно для экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд ограничили специальными боллардами.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как на Делегатской улице в Тверском районе благоустроили территорию Музея декоративного искусства. По его словам, уютное зеленое пространство со старинным особняком расположено недалеко от оживленного Садового кольца.

Мэр отметил, что это место связано со многими важными историческими событиями – когда-то здесь принимали императора Александра I, а в советское время устраивали общежитие для делегатов Съезда Советов. В связи с этим этим решено сохранить атмосферу и планировку.