Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В разных районах Москвы после реконструкции открылись шесть детских и взрослых поликлиник. Так, в Филимонковском районе заработала новая детско-взрослая поликлиника, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 28 октября свои двери для пациентов также открыли головные здания детской городской поликлиники (ДГП) № 91, городской поликлиники (ГП) № 6 и ГП № 170, а также филиалы № 3 ДГП № 99 и № 3 ГП № 109.

Новое оборудование появилось в практически полностью перестроенном здании детской поликлиники № 91 на улице Академика Миллионщикова. После работ учреждение отвечает всем требованиям нового столичного стандарта, добавил мэр.

В поликлиниках созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и их близких. Для посетителей оборудованы зоны ожидания, а для сотрудников предусмотрены уютные комнаты отдыха.

Также в рамках программы были проведены работы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Прилегающая территория стала более удобной и безопасной, а для детей организовали игровую зону, отметил Собянин.

В рамках первого этапа программы модернизации городских поликлиник было реконструировано 200 зданий. На втором этапе планируется обновить еще около 140 поликлиник, из которых уже готовы 29.

Ранее Собянин рассказал об открытии еще пяти детских поликлиник. Были открыты филиал № 4 ДГП № 30, филиал № 3 ДГП № 23, филиал № 1 ДГП № 133, головное здание ДГП № 48 и головное здание ДГП № 58. Мэр отметил, что здание оснастили современным оборудованием и увеличили количество процедурных кабинетов. Также была благоустроена прилегающая территория.