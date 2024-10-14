Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В разных районах Москвы после реконструкции открылись пять детских поликлиник, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, были открыты филиал № 4 детской городской поликлиники (ДГП) № 30, филиал № 3 ДГП № 23, филиал № 1 ДГП № 133, головное здание ДГП № 48 и головное здание ДГП № 58. При этом здание филиала № 4 детской поликлиники на улице Веерной практически полностью перестроили, уточнил градоначальник.

"По новому московскому стандарту поликлиник удобно расположили кабинеты врачей. Для пациентов и их родителей создали зоны комфортного ожидания, а для врачей и медсестер – уютные комнаты отдыха", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что здание оснастили современным оборудованием и увеличили количество процедурных кабинетов. Также была благоустроена прилегающая территория. Собянин уточнил, что модернизацию амбулаторного звена в столице начали в 2020 году и реконструировали 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник. Завершить работы планируется в 2025 году.

Между тем территории некоторых московских стационаров благоустроят до конца года. Так, около больницы имени Ерамишанцева сделают мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт. Также возле каждого медучреждения установят навигационные модули и новые фонари.

Кроме того, три новых поликлиники в районе Коммунарка построят инвесторы. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за последние несколько лет строительство поликлиник в ТиНАО позволило перейти на самые современные стандарты обслуживания горожан.