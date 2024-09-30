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30 сентября, 23:55

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Более 600 видов рыбы и морепродуктов можно приобрести на двух рынках "Москва – на волне"

Более 600 видов рыбы и морепродуктов можно приобрести на двух рынках "Москва – на волне"

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Попробовать разные морские деликатесы можно на двух крупных специализированных рыбных рынках "Москва – на волне". Один расположен в районе метро "Косино", второй – в Митине. На площади размером четыре тысячи квадратных метров представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов, причем вся продукция проходит строгий контроль качества.

Что чаще всего покупают москвичи и какие рыбные блюда готовят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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