Мэр Москвы сообщил о завершении реставрации колокольни Екатерининского храма

На Бауманской улице завершили реставрацию колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Двухъярусная звонница признана в Москве объектом культурного наследия, ее построили в 1915 году. До начала работ колокольня была в аварийном состоянии. В 2023 году удалось приступить к комплексной реставрации за счет целевой субсидии.

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