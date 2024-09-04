Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Сергей Собянин объявил о старте прямого движения по участку от Большой Филевской улицы до ТТК. Как рассказал мэр Москвы, более трех километров новой дороги теперь связывают жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомиловском районе и Филевском Парке, где проживают сотни тысяч москвичей.

Вдобавок к этому, специалисты добавили боковые проезды вдоль Большой Филевской улицы в районе пересечения с проектируемым проездом № 2123. В общей сложности строительство и реконструкция затронули почти четыре километра дорог.

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