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18 марта, 08:30

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"Мой район. Новости": более 55 тыс пациентов принял флагман ГКБ имени Вересаева

"Мой район. Новости": более 55 тыс пациентов принял флагман ГКБ имени Вересаева

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За прошедший год флагманский центр ГКБ имени Вересаева принял более 55 тысяч пациентов благодаря новым стандартам оказания экстренной медицинской помощи. Они позволяют врачам медучреждения в сутки принимать свыше 150 человек. До открытия флагмана пропускная способность больницы была на треть меньше.

Центр работает по принципу цифровой системы "триаж". Она подразумевает приоритетность оказания медпомощи на основе клинических данных пациентов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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