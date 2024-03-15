Собянин рассказал о внедрении компьютерного зрения в лучевую диагностику

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные рентгенологи готовы к тестированию и внедрению новых сервисов искусственного интеллекта (ИИ) для лучевых исследований. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в текущем году список болезней, по которым принимаются решения на основе компьютерного зрения, расширят до 54. Среди них – деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга, отметил градоначальник.

Также Собянин указал, что расширяется и перечень программ ИИ для диагностики детских заболеваний, включая диспастические изменения в тазобедренном суставе.

В заключение мэр напомнил, что с февраля этого года для всех российских медорганизаций открыт доступ к платформе с сервисами ИИ. Она работает на базе Центра диагностики и телемедицины.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что роботизированная система с ИИ будет проводить операции по эндопротезированию суставов в городской клинической больнице (ГКБ) № 13. По ее мнению, это позволит более точно устанавливать имплантаты, снизить риск осложнений и обеспечить комфортное использование протеза.

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