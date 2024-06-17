Спецпроект об истории цифровизации Москвы открыт на сайте павильона "Умный город"

Фото: пресс-служба ДИТ

Спецпроект "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета" открыт на сайте павильона "Умный город" на ВДНХ. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

В проекте рассказывается, как создавались ключевые IT-решения и какой путь они прошли, чтобы стать частью жизни москвичей. Все желающие могут увидеть интерактивную временную ленту, на которой в хронологическом порядке расположено почти 40 цифровых сервисов, отметила заммэра.

Посетители сайта узнают, какие возможности появились после запуска портала "Наш город" и единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), где в Москве начал работать мобильный интернет, какой была первая версия портала mos.ru, когда создали проект "Активный гражданин" и первое городское мобильное приложение.

Офлайн-экспозицию "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета" открыли в павильоне "Умный город" в мае 2024 года. Москвичи и гости столицы могут ее посетить как в составе экскурсии, так и самостоятельно с аудиогидом. Записаться можно на официальном сайте, указали в столичном департаменте информационных технологий.

Ранее сообщалось, что программа "Москва – город настоящего будущего" проходит до 8 июля на выставке "Россия". По словам Сергуниной, экспозиция связана с технологиями будущего, которые уже применяются в различных сферах. Гости смогут узнать об инновациях и современных технологиях, которые меняют жизнь в Москве, сказала она.