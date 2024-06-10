Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 10:00

Технологии

В Москве тестируют новую цифровую систему навигации

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Новую систему навигации, которая станет своеобразным путеводителем по помещениям, внедряют в Москве. Этот сервис поможет найти нужную точку в огромном здании, отследит пользователя и проложит оптимальный маршрут.

Система навигации работает уже в нескольких помещениях. Всего оцифровано около двадцати зданий. Разработчики вносят в программу даже самые непростые локации. Как работает система и где будет особенно востребована новая услуга – в эфире телеканала Москва 24.

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