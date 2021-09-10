Специалист рассказал, как выбрать ноутбук для учебы

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент компании Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе ноутбука для учебы, сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, перед покупкой необходимо учесть вес и габариты устройства. Также для учебы в школе или вузе технической направленности на первый план выходит процессор, объем оперативной памяти, SSD-накопитель и FullView-экран.
"Для любых пользователей, которые подолгу работают у экрана, важны правильная цветопередача и режим защиты зрения, благодаря которым снижается нагрузка на глаза", – пояснил Ран.
По данным исследования Honor, именно процессор стал ключевым критерием при выборе ноутбука для студентов, так как часто возникает необходимость установки специализированного софта во время обучения. Также уделяется внимание объему встроенной и оперативной памяти и емкости аккумулятора.
Ранее эксперт рассказала, как спасти залитый напитком ноутбук. По ее словам, залив жидкостью служит причиной ремонта ноутбука как минимум в 60% случаев. В такой ситуации следует действовать быстро, не тратя времени на попытки проверить работу компьютера.
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