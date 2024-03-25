Сценарист сериала "Слово пацана" заявил, что продолжение пока снимать не планируют

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production

Создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" пока не планируют снимать второй сезон, заявил сценарист сериала Андрей Золотарев на Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня". Об этом сообщает ТАСС.

По словам сценариста, продолжение должно быть снято не хуже первой части.

"Нам нужно теперь в этом более узком пространстве сделать не хуже. То есть мы не можем себе позволить просто сделать то же самое. Мы хотим сделать как минимум не хуже. А это сложно, потому что у нас правда классный сериал", – пояснил Золотарев.

По его словам, изначально история, рассказанная в картине, была рассчитана на три сезона. Золотарев добавил, что у создателей есть понимание, куда двигаться и как в дальнейшем развивать персонажей.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", вышедший в онлайн-кинотеатрах 9 ноября 2023 года, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР.

После выхода картины в Сети стали появляться сообщения, что подростки начали подражать героям сериала. Сценарист, в свою очередь, отметил, что подростки не подражают героям картины, команда создателей проверила эти высказывания, и они оказались чушью. По его словам, в большинстве случаев такие сообщения – это манипуляции и хайп вокруг истории.

Лента стала самым узнаваемым российским сериалом 2023 года. Наряду с сериалом по количеству просмотров в лидерах также оказались "Папины дочки. Новые", "Мосгаз. Последнее дело Черкасова", "СуперИвановы" и "Король и Шут".