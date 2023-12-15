Сценарист "Слова пацана" рассказал о реакции команды на подражание детей героям сериала

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production

Сценарист российского сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев рассказал, что подростки не подражают героям картины, команда создателей проверила эти высказывания, и они оказались чушью. Об этом сообщает телеканал "360".

"99% о всякого рода инсинуациях, каких-то чрезвычайных происшествиях, которые связаны с сериалом "Слово пацана", – это манипуляции и хайп вокруг истории, потому что любой хештег "Слово пацана" поднимает любую новость про региональное происшествие в топы", – сказал Золотарев.

По его словам, это и есть причина, по которой ряд СМИ используют сериал. Золотарев назвал подобные действия подсудными. Сценарист уточнил, что в настоящее время команда рассматривает опцию, при которой подаст на такие СМИ в суд, "чтобы другим неповадно было".

Также Золотарев выразил надежду на выход второго сезона, указав, что это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова. Вместе с тем он призвал не ожидать ничего от развязки сериала. Он рассказал, что за финалом следует следить "с открытым забралом и с чистым сердцем".

Сериал "Цикады" вышел на российских стримингах